Il futuro delle Banche: esperti a confronto alla Federico II (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Il futuro delle Banche. Come le Banche locally significant possono vincere la sfida": è il titolo del convegno che si terrà mercoledì prossimo 15 giugno, a partire dalle ore 10, presso il Centro Congressi della Federico II (Aula Magna, Via Partenope 36, Napoli). Dopo i saluti del rettore della Federico II, Matteo Lorito, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, di Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni della Federico II, e di Corrado Meglio, vicepresidente Aifirm (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers), aprirà l'evento Alfonso Natale, partner e responsabile practice Risk & Resilience per il Mediterraneo di McKinsey, con l'intervento sul tema "Looking back, looking ...

