(Di mercoledì 8 giugno 2022) Che ladeldel Movimento Cinque Stelle sia a, "non è l'indicazione che vogliamo dare: anzi, lanostra è per tenere la barra dritta e andare incontro all'...

Advertising

La Prealpina

Che la partecipazione deldel Movimento Cinque Stelle sia a rischio, "non è l'indicazione che vogliamo dare: anzi, la ... Federico D', a margine della sua visita al Salone del Mobile di ...Nelsi ribadisce quali sono i paletti ad un documento che non può non essere una conferma ..."formula generica"a cui i capigruppo e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico d'(... Governo: D'Incà, partecipazione M5S non è a rischio