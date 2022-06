Dove vedere Berrettini-Albot oggi 8 giugno in TV e in streaming (Di mercoledì 8 giugno 2022) oggi, mercoledì 8 giugno, andrà in scena il match Berrettini-Albot, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Stoccarda 2022. La partita odierna segna il ritorno nel circuito dell’azzurro, fermo ai box da oltre due mesi in seguito all’operazione alla mano destra. L’atleta romano è consapevole che non sarà un rientro facile per lui, sapendo che tra non molto ci saranno i punti in scadenza di Wimbledon, Dove lo scorso anno raggiunse un’incredibile finale. Il rischio di precipitare in classifica, dopo aver saltato quasi tutta la stagione sulla terra rossa, è assai concreto, ma una cosa è certa: Matteo proverà a fare il possibile per restare nelle posizioni di vertice. Di seguito le informazioni su Dove vedere Berrettini-Albot, ottavo di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 giugno 2022), mercoledì 8, andrà in scena il match, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Stoccarda 2022. La partita odierna segna il ritorno nel circuito dell’azzurro, fermo ai box da oltre due mesi in seguito all’operazione alla mano destra. L’atleta romano è consapevole che non sarà un rientro facile per lui, sapendo che tra non molto ci saranno i punti in scadenza di Wimbledon,lo scorso anno raggiunse un’incredibile finale. Il rischio di precipitare in classifica, dopo aver saltato quasi tutta la stagione sulla terra rossa, è assai concreto, ma una cosa è certa: Matteo proverà a fare il possibile per restare nelle posizioni di vertice. Di seguito le informazioni su, ottavo di ...

