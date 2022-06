Cordier (Groupama) ‘Protezione salute e casa in cima priorità italiani’ (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non stupisce constatare che il clima di crescente incertezza degli ultimi anni abbia alimentato negli italiani uno spiccato e crescente bisogno di protezione della propria salute, della propria casa, inizialmente percepita come una ‘prigione’, durante il primo lockdown, ma subito diventata il rifugio sicuro dei propri beni e degli affetti, e della propria famiglia”. Così Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni, commenta i risultati della riceca Bva-Doxa condotta per Groupama Assicurazioni in occasione della II edizione dell’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030’ sui trend post Covid e guerra degli italiani da qui al 2030. “È innegabile che oggi più che mai gli italiani sentano più mordente la paura e cerchino di soddisfare i nuovi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non stupisce constatare che il clima di crescente incertezza degli ultimi anni abbia alimentato negli italiani uno spiccato e crescente bisogno di protezione della propria, della propria, inizialmente percepita come una ‘prigione’, durante il primo lockdown, ma subito diventata il rifugio sicuro dei propri beni e degli affetti, e della propria famiglia”. Così Pierre, amministratore delegato e direttore generale diAssicurazioni, commenta i risultati della riceca Bva-Doxa condotta perAssicurazioni in occasione della II edizione dell’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030’ sui trend post Covid e guerra degli italiani da qui al 2030. “È innegabile che oggi più che mai gli italiani sentano più mordente la paura e cerchino di soddisfare i nuovi ...

Advertising

ledicoladelsud : Cordier (Groupama) ‘Protezione salute e casa in cima priorità italiani’ - TV7Benevento : Cordier (Groupama) 'Protezione salute e casa in cima priorità italiani' - - fisco24_info : Cordier (Groupama) 'Protezione salute e casa in cima priorità italiani': (Adnkronos) - “Non stupisce constatare che… - LocalPage3 : Cordier (Groupama) 'Protezione salute e casa in cima priorità italiani' - italiaserait : Cordier (Groupama) ‘Protezione salute e casa in cima priorità italiani’ -