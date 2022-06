Caldo addio | vento e piogge abbondanti fino a venerdì | le previsioni

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Maltempo in arrivo sull’Italia da questa sera. Nei prossimi giorni l’aria polare marittima, in discesa dalle Faroe, formerà un ciclone, una ‘Goccia Fredda’ sui Balcani in successivo graduale ingresso nel nostro Paese con venti freschi di Bora e Grecale. Un cambiamento decisamente importante, con il richiamo in panchina dell’Anticiclone africano Scipione, nell’attesa di tornare protagonista probabilmente già dal weekend. La sostituzione Scipione-Isole Faroe comporterà un deciso break perturbato, con temperature sotto media eanchesu Nord-Est e versante adriatico: contro la siccità è una buona notizia, per i vacanzieri di questi settori sarà un periodo da dedicare, per alcune ore, a musei o eventi al chiuso. Lorenzo ...