Atp Stoccarda 2022, Sonego e Struff interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lorenzo Sonego ed il tedesco Jan Lennard Struff sono stati sospesi per pioggia durante il loro match di ottavi di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda 2022. I due giocatori sono stati rimandati negli spogliatoi sul risultato di 7-6(2) 3-4 in favore del piemontese, che si stava apprestando a servire nell'ottavo game. Le gocce non hanno iniziato a cadere in maniera copiosa ma, trattandosi di erba, il direttore di gara ed il supervisor hanno deciso d'interrompere l'incontro. Peccato per l'azzurro, autore fino a quel momento di una splendida performance in cui non ha concesso neppure una palla break. L'augurio è che quest'interruzione non fermi la fiducia dell'azzurro che, in caso di successo, affronterebbe il connazionale Matteo Berrettini in quarti di finale.

