Un posto al sole, spoiler 8 giugno 2022: una grande gioia per Michele

Michele Saviani tornerà ad animare le puntate di Un posto al sole e per lui arriverà una grande soddisfazione a livello professionale. Intanto, Raffaele sarà sempre più in difficoltà dopo essere stato malmenato e nuovamente minacciato dagli affiliati al clan Argento. I criminali, in particolare, hanno intimato al portiere di Palazzo Palladini di copiare i dati dal computer di Eugenio per scoprire chi sia il pentito che abbia fatto arrestare molti esponenti del clan. Raffaele è stato pestato ed è tornato a casa in pessime condizioni e, nonostante non abbia raccontato niente ad Ornella, ad un certi punto si è sentito male e la moglie ha scoperto i lividi sul torace. A questo punto, come segnalano gli spoiler della soap opera di Rai 3 di mercoledì 8 giugno 2022, ...

