Salone Mobile: 'We', l'installazione di Philip Morris per la Milano Design Week (Di martedì 7 giugno 2022) Milano, 7 giu. (Adnkronos) - In occasione della Milano Design Week, anche quest'anno Philip Morris presenta un'installazione monumentale. Il titolo è 'We' ed è firmata da Truly Design Crew. Dal 7 al 12 giugno 2022 all'interno dell'Opificio 31 – nel cuore del Distretto Tortona, dove è nato il FuoriSalone - Iqos ospita un intervento di temporary art realizzato da Truly Design Crew, il collettivo di artisti urbani attivi dal 1996 particolarmente noti sulla scena internazionale per l'utilizzo peculiare della distorsione anamorfica, un escamotage artistico la cui solidità si dissolve rapidamente una volta lontani dal corretto punto di vista, un invito da parte degli artisti a immaginare un nuovo futuro e inedite ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022), 7 giu. (Adnkronos) - In occasione della, anche quest'annopresenta un'monumentale. Il titolo è 'We' ed è firmata da TrulyCrew. Dal 7 al 12 giugno 2022 all'interno dell'Opificio 31 – nel cuore del Distretto Tortona, dove è nato il Fuori- Iqos ospita un intervento di temporary art realizzato da TrulyCrew, il collettivo di artisti urbani attivi dal 1996 particolarmente noti sulla scena internazionale per l'utilizzo peculiare della distorsione anamorfica, un escamotage artistico la cui solidità si dissolve rapidamente una volta lontani dal corretto punto di vista, un invito da parte degli artisti a immaginare un nuovo futuro e inedite ...

Advertising

sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #7giugno. #Stipendi, il vero #cuneo fiscale è al 60%.… - fattoquotidiano : Milano, operaio 64enne muore cadendo da una scala: stava lavorando a uno dei Padiglioni della Fiera di Rho per il S… - Agenparl : SALONE MOBILE, PELLE (FILCA-CISL): “EXPLOIT LEGNO GRAZIE A IMPEGNO E PROFESSIONALITA’ DEI 290 MILA ADDETTI”) - - sara_saretta___ : Vi lamentate dei commenti quando nemmeno dieci minuti fa avete scatenato il panico per due divani al salone del mob… - NelloBologna : RT @sole24ore: Salone del Mobile al via dopo due anni di stop per Covid: le nuove rotte del Design -