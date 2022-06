Sallusti ancora contro Giletti per la puntata da Mosca: «I propagandisti russi non meritano par condicio» (Di martedì 7 giugno 2022) Il direttore di Libero Alessandro Sallusti torna sulla puntata di Non è l’Arena da Mosca dalla quale si è avvicendato domenica sbattendo la porta. In un editoriale pubblicato sul quotidiano oggi il direttore dice che i toni esagerati servivano ad adeguarsi al livello degli interlocutori: Se ho esagerato nei toni e negli aggettivi è soltanto permettermi a un livello comprensibile ai miei interlocutori. Ammiro, ma non comprendo, i colleghi che perdono tempo facendo loro domande sensate. È un esercizio inutile perché, come è successo anche domenica sera, mai si otterrà una risposta che faccia fare anche soltanto un passo in avanti al dibattito. Hanno imparato a memoria la storiella dell’Occidente baro e corrotto e di lì non si spostano se gli chiedi come si chiamano ti rispondono che il nome non conta, conta che tu sei servo ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Il direttore di Libero Alessandrotorna sulladi Non è l’Arena dadalla quale si è avvicendato domenica sbattendo la porta. In un editoriale pubblicato sul quotidiano oggi il direttore dice che i toni esagerati servivano ad adeguarsi al livello degli interlocutori: Se ho esagerato nei toni e negli aggettivi è soltanto permettermi a un livello comprensibile ai miei interlocutori. Ammiro, ma non comprendo, i colleghi che perdono tempo facendo loro domande sensate. È un esercizio inutile perché, come è successo anche domenica sera, mai si otterrà una risposta che faccia fare anche soltanto un passo in avanti al dibattito. Hanno imparato a memoria la storiella dell’Occidente baro e corrotto e di lì non si spostano se gli chiedi come si chiamano ti rispondono che il nome non conta, conta che tu sei servo ...

