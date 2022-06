Salario minimo, l’intesa dell’Ue. Ecco cosa prevede (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu – Salario minimo, approccio discutibile al problema dei redditi, ma ormai ben lanciato negli ambienti dell’Ue, come riporta l’Adnkronos di stamattina. Salario minimo Ue, l’accordo Il Consiglio europeo dichiara che i negoziati notturni con il Parlamento europeo hanno raggiunto un’intesa sulla direttiva riguardante il Salario minimo proposta in ambito Ue, e ovviamente estesa ai 27 membri. Non potevano mancare le esultanze grilline, nella fattispecie quelle dell’eurodeputato Daniela Rondinelli, che si esalta così: “Questa direttiva rappresenta una rivoluzione copernicana per il mercato del lavoro italiano macchiato da oltre 300 contratti pirata che hanno alimentato il vergognoso fenomeno dei lavoratori-poveri: oltre 3 milioni di cittadini sottopagati che non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu –, approccio discutibile al problema dei redditi, ma ormai ben lanciato negli ambienti, come riporta l’Adnkronos di stamattina.Ue, l’accordo Il Consiglio europeo dichiara che i negoziati notturni con il Parlamento europeo hanno raggiunto un’intesa sulla direttiva riguardante ilproposta in ambito Ue, e ovviamente estesa ai 27 membri. Non potevano mancare le esultanze grilline, nella fattispecie quelle dell’eurodeputato Daniela Rondinelli, che si esalta così: “Questa direttiva rappresenta una rivoluzione copernicana per il mercato del lavoro italiano macchiato da oltre 300 contratti pirata che hanno alimentato il vergognoso fenomeno dei lavoratori-poveri: oltre 3 milioni di cittadini sottopagati che non ...

