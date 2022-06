LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sull’Appennino marchigiano l’assalto alla maglia di Filippo Zana (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 11.23: Dopo la tiratissima tappa di ieri, vinta dall’azzurro Giovanni Carboni con una fuga solitaria nel finale, la corsa si trasferisce sulla riviera marchigiana con qualche puntata nell’entroterra e un paio di strappi che potrebbero fare la differenza nel finale. 11.20: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa dell’Adriatica Ionica Race 2022, la Fano-Riviera del Conero (Sirolo) di 159.8 chilometri LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO Cronaca tappa di ieri – Presentazione tappa di oggi Amiche e amici ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23: Dopo la tiratissimadi ieri, vinta dall’azzurro Giovanni Carboni con una fuga solitaria nel finale, la corsa si trasferisce sulla riviera marchigiana con qualche puntata nell’entroterra e un paio di strappi che potrebbero fare la differenza nel finale. 11.20: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenutidella quartadell’, la Fano-Riviera del Conero (Sirolo) di 159.8 chilometri LADELLADIDEL GIRO DEL DELFINATO Cronacadi ieri – PresentazionediAmiche e amici ...

