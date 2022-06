L’Italia ritrova gioco e vittoria: battuta l’Ungheria 2-1 (Di martedì 7 giugno 2022) La sintesi di Italia-Ungheria, secondo impegno di giugno della Nazionale in Nations League. È partita la rivoluzione di Roberto Mancini. L’Italia che si presenta in campo, dopo il pareggio di Nations League contro la Germania, è abbastanza rivoluzionata. l’Ungheria di Rossi non demerita, nella misura in cui mostra le sue abilità e non manca di coraggio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 7 giugno 2022) La sintesi di Italia-Ungheria, secondo impegno di giugno della Nazionale in Nations League. È partita la rivoluzione di Roberto Mancini.che si presenta in campo, dopo il pareggio di Nations League contro la Germania, è abbastanza rivoluzionata.di Rossi non demerita, nella misura in cui mostra le sue abilità e non manca di coraggio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

