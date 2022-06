"L'idea che si fa strada negli Usa": la soffiata di Toni Capuozzo, per Joe Biden è finita? (Di martedì 7 giugno 2022) L'invasione russa dell'Ucraina ha sfondato quota 100 giorni, oggi - martedì 7 giugno - siamo al 104esimo giorno di guerra. E alla sera del lunedì ecco che va in onda Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro su Rete 4 e dove, ovviamente, un segmento viene dedicato al conflitto che sta sconquassando gli equilibri globali e avendo tante - e care - conseguenze per gli abitanti di tutta Europa, e non solo. Tra gli ospiti di Nicola Porro, ecco Toni Capuozzo, giornalista ed inviato di guerra, che come sempre offre un punto di vista sfumato, sfaccettato, su quel che sta accadendo da Kiev e fino al Donbass. Nella sua analisi, Toni Capuozzo muove da Joe Biden, dagli Usa, spiegando che "negli Stati Uniti si sta facendo strada ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) L'invasione russa dell'Ucraina ha sfondato quota 100 giorni, oggi - martedì 7 giugno - siamo al 104esimo giorno di guerra. E alla sera del lunedì ecco che va in onda Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro su Rete 4 e dove, ovviamente, un segmento viene dedicato al conflitto che sta sconquassando gli equilibri globali e avendo tante - e care - conseguenze per gli abitanti di tutta Europa, e non solo. Tra gli ospiti di Nicola Porro, ecco, giornalista ed inviato di guerra, che come sempre offre un punto di vista sfumato, sfaccettato, su quel che sta accadendo da Kiev e fino al Donbass. Nella sua analisi,muove da Joe, dagli Usa, spiegando che "Stati Uniti si sta facendo...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Non avere idea di che cosa si parla. - GiovaAlbanese : I commenti su #Gnonto in queste ore danno l'idea di cosa siamo. Con un pizzico di attenzione sui giovani, nessuno a… - timwcap : ?? Hai un’idea per una #startup che utilizzi le tecnologie emergenti per il futuro di #Roma? Candidati entro il 15 g… - SimoDeMeuron : @alessatura Parliamo dei veneti perché sono due giorni che loro nello specifico mi stanno facendo ricredere parecch… - RiccardoLana2 : RT @86_longo: L’idea è quella di non prendere degli “specialisti” ma giocatori in grado di interpretare più ruoli. Il calcio di Pioli non è… -