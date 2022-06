L’Aprilia è la moto del momento in continua evoluzione | aggiunta una pancia laterale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 giugno 2022)è ladel. InGPa sfornare idee in materia aerodinamica che possono fare discutere, ma che certamente testimoniano come il campo sia aperto per chi punta sull’innovazione. Maverick Vinales e Aleix Espargarò hanno potuto provare una nuova carena e il pilota alal secondo posto in classifica iridata ha provato l’ala posteriore posta sul codone che si era già vista nel venerdì di prove libere al Mugello sulla RS-GP del collaudatore Lorenzo Savadori, nell’occasione al via in Italia in qualità di wild card. Dopo l’alettonicino posteriore visto al Mugello, ha fatto la sua comparsa sulla RS-GP una carena dotata di fiancate utili ad aumentare il carico in curva a bassa velocità. Molto più promettente, fin dai primi giri spagnoli al mattino, ...