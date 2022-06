Italia-Ungheria 2-1, Bastoni: “Saper soffrire fa parte delle partite. Inter? Tranquillo e pronto per Appiano” (Di martedì 7 giugno 2022) “In campo Internazionale tutte le partite sono difficili, loro erano una bella squadra. Siamo stati bravi e concentrati, nonostante molti fossero alla prima esperienza. Fa parte dei match Saper soffrire, potevamo fare il terzo e il quarto ma è un bel segnale”. Lo ha detto Alessandro Bastoni dopo la vittoria dell’Italia contro l’Ungheria in Nations League. “Cerco di trasmettere l’esperienza che ho maturato con l’Inter e all’Europeo con Chiellini e Bonucci – sottolinea il difensore azzurro alla Rai – Voci di mercato? Ho due anni di contratto con l’Inter, sono tranquillissimo: la società non mi ha comunicato niente, penso alla Nazionale, poi vado in vacanza e ricomincerò con l’Inter ad ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) “In camponazionale tutte lesono difficili, loro erano una bella squadra. Siamo stati bravi e concentrati, nonostante molti fossero alla prima esperienza. Fadei match, potevamo fare il terzo e il quarto ma è un bel segnale”. Lo ha detto Alessandrodopo la vittoria dell’contro l’in Nations League. “Cerco di trasmettere l’esperienza che ho maturato con l’e all’Europeo con Chiellini e Bonucci – sottolinea il difensore azzurro alla Rai – Voci di mercato? Ho due anni di contratto con l’, sono tranquillissimo: la società non mi ha comunicato niente, penso alla Nazionale, poi vado in vacanza e ricomincerò con l’ad ...

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi”… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi” - #Cesena ?? In diretta su… - juventusfc : L'Italia affronta l'Ungheria in #NationsLeague ?????????? L'episodio di Black & White Stories di oggi con i bianconeri protagonisti ?? - Ansa_ER : Nations League: Italia-Ungheria 2-1. In gol Barella e Pellegrini, nella ripresa autorete di Mancini #ANSA - ParmaLiveTweet : Una buona Italia stende l'Ungheria: 2-1 a Cesena, Azzurri primi in Nations League -