Il motore green e made in Italy di Vega E. Avio presenta il suo M10 (Di martedì 7 giugno 2022) Ecco il motore M10 alimentato a ossigeno e metano liquidi, il primo di questo tipo in Europa e un nuovo primato per il made in Italy. Il propulsore, infatti, è stato realizzato dall’italiana Avio, e farà parte del lanciatore Vega E, in funzione secondo le previsioni dal 2026. Il sistema è stato presentato nel corso di un incontro a Torino organizzato dal Distretto aerospaziale del Piemonte, e attualmente il motore ha già superato i primi due test, condotti nel nuovo polo tecnologico creato da Avio in Sardegna. Il progetto, dal valore compreso tra i cinquanta e sessanta milioni di euro (tra fondi Avio per i test e il contributo della regione Piemonte), è stato avviato alcuni anni fa dalla collaborazione tra la società e l’Agenzia ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) Ecco ilM10 alimentato a ossigeno e metano liquidi, il primo di questo tipo in Europa e un nuovo primato per ilin. Il propulsore, infatti, è stato realizzato dall’italiana, e farà parte del lanciatoreE, in funzione secondo le previsioni dal 2026. Il sistema è statoto nel corso di un incontro a Torino organizzato dal Distretto aerospaziale del Piemonte, e attualmente ilha già superato i primi due test, condotti nel nuovo polo tecnologico creato dain Sardegna. Il progetto, dal valore compreso tra i cinquanta e sessanta milioni di euro (tra fondiper i test e il contributo della regione Piemonte), è stato avviato alcuni anni fa dalla collaborazione tra la società e l’Agenzia ...

Advertising

AnsaSardegna : Avio: nasce motore green, primo a ossigeno e metano liquidi. Progetto da 50-60 milioni, M10 nato a Torino ha supera… - Ansa_Piemonte : Avio: nasce motore green, primo a ossigeno e metano liquidi. Progetto da 50-60 milioni, M10 nato a Torino ha supera… - fisco24_info : Avio: nasce motore green, primo a ossigeno e metano liquidi: Progetto da 50-60 milioni, M10 nato a Torino ha supera… - rizza_francesco : @MarcoRizzoPC Per cui inventiamo lo Start & Stop per non consumare carburante e non inquinare ai semafori, ma poi l… - DanieleEspa : W dei Warriors in G2 che arriva nella maniera opposta rispetto all'andamento di G1. Supporting cast dei Celtics che… -