(Di martedì 7 giugno 2022) Il Comune diospite, nei giorni scorsi di fine Maggio 2032, della conferenza del professor José Inácio da Silva Pereira, famoso in Brasile come “Professor Pachecão” presso il Consolato Generale del Brasile di Milano. In rappresentanza dell’amministrazione comunale di, l’assessore all’urbanistica Enrico Zonca, che ha così incontrato il nuovo console generale del Brasile, l’ambasciatore Hadil da Rocha-Vianna, proveniente da un delicato incarico a Varsavia. L’assessore Enrico Zonca racconta: «L’incontro con il neo console è stato per me un piacere, il suo incarico sarà sicuramente un’occasione per consolidare il già ottimo rapporto tra l’Italia e il Brasile, agevolando gli scambi tra le imprese». Zonca prosegue: «L’ho invitato a conoscere la nostra città, il patrimonio culturale e le ...

