Covid: 28.082 positivi e 70 vittime nelle ultime 24 ore (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 28.082 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.512. Le vittime sono invece 70, lo stesso numero di ieri. Sono stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 28.082 i nuovi contagi daregistrati24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.512. Lesono invece 70, lo stesso numero di ieri. Sono stati ...

Advertising

LaVocedellIsola : Ultime Covid Italia: 28.082 nuovi casi e 70 decessi. In Sicilia 14 vittime - UnioneSarda : #Covid19, in Italia altri 28.082 positivi e 70 morti - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 28.082 i nuovi positivi, 70 le vittime nelle ultime 24 ore - - ttffiocca : RT @RaiNews: Sono 28.082 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 8.512 di ieri ma soprattutto i 24.267 di m… - MasterblogBo : Sono 28.082 i nuovi positivi in Italia, su un totale di 233.553 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto e… -