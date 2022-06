Caricabatterie universale, l’Europa sceglie l’USB-C dal 2024 (Di martedì 7 giugno 2022) È raggiunto l’accordo politico per l’introduzione del Caricabatterie universale per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. Ad annunciarlo è stata la commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo. Caricabatterie universale, entro il 2024 smartphone, tablet e fotocamere dovranno avere l’USB-C come punto di ricarica comune La direttiva prevede di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C per tutti i dispositivi elettronici e di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra marchi. Nell’ottica di ridurre i rifiuti elettronici. L’accordo europeo prevede, inoltre, anche lo stop alla vendita di Caricabatterie nuovi per ogni dispositivo: i consumatori avranno la possibilità di usare i loro vecchi cavi, una politica già applicata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) È raggiunto l’accordo politico per l’introduzione delper tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. Ad annunciarlo è stata la commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo., entro ilsmartphone, tablet e fotocamere dovranno avere-C come punto di ricarica comune La direttiva prevede di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C per tutti i dispositivi elettronici e di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra marchi. Nell’ottica di ridurre i rifiuti elettronici. L’accordo europeo prevede, inoltre, anche lo stop alla vendita dinuovi per ogni dispositivo: i consumatori avranno la possibilità di usare i loro vecchi cavi, una politica già applicata ...

