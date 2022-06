Borsa | Hong Kong negativa | apre a - 0 | 35%

(Di martedì 7 giugno 2022) Avvio negativo per ladi: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,35%, scivolando a 21.577,48 punti. L'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un rialzo dello 0,...

Avvio negativo per ladiKong: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,35%, scivolando a 21.577,48 punti. L'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un rialzo dello 0,20% a 3.242,89 punti, ...... fondo Usa fondato da Paul Singer, presso l'Alta Corte inglese il 1 giugno 2022 e notificata a LME e LME Clear il 2 giugno 2022 si legge in una nota di HKEX (che gestisce anche ladiKong). Clima pesante sulle Borse europee Avvio negativo per la Borsa di Hong Kong: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,35%, scivolando a 21.577,48 punti. L'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un rialzo dello 0 ...Elliott ha chiesto un risarcimento di 456 milioni di dollari al London Metal Exchange. L'hedge fund lamenta la decisione della borsa dei metalli di cancellare gli scambi avvenuti sul nickel ...