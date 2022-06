Ascolti Tv 6 giugno 2022, alla prima Reazione a Catena 27,7%, Drusilla 5,2%, Ossini - Soave 18,5%. Pomeriggio5 supera l'Estate in diretta (Di martedì 7 giugno 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 230.000 (1,3%). Nel Preserale su Rai1 la prima della nuova stagione di Reazione a Catena 3.528.000 (27,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2.371.000 (... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 230.000 (1,3%). Nel Preserale su Rai1 ladella nuova stagione di3.528.000 (27,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2.371.000 (...

Advertising

carmelitadurso : Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di… - carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - Paoloo92 : RT @carmelitadurso: Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di asco… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 07/06/2022 — Ascolti italiani di lunedì 6 giugno 2022: 2,6 milioni (15,8%) per il film A casa tut… - Gio55981465 : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV - #LeSoap: ??Ottima partenza per #UnAltroDomani 23,6% ?? Bene tutte le soap di #Canale5: #UnaVita 22,2%, #BraveA… -