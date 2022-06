2022, l'anno d'oro dei ransomware (Di martedì 7 giugno 2022) Il 2022 ha confermato come le gang ransomware restino il pericolo numero uno per la cybersecurity. Il SOC di Swascan ha quindi deciso di analizzare dati riguardanti le vittime di alcune tra le gang più attive quest’anno, come LockBit 2.0, Conti o Stormous. L’approccio all’analisi comprende l’identificazione dei siti sul Dark web delle diverse gang, l’individuazione delle vittime postate su questi siti, e una clusterizzazione delle informazioni secondo l’area geografica, il settore di appartenenza e il fatturato. L’inizio del 2022 L’analisi del primo trimestre del 2022 ha portato alla luce 544 vittime, superando di circa un centinaio le vittime dell’anno precedente nello stesso periodo. Il paese più colpito restano gli USA: le vittime situate in questo paese sono ben 38,5%. Altri paesi ... Leggi su panorama (Di martedì 7 giugno 2022) Ilha confermato come le gangrestino il pericolo numero uno per la cybersecurity. Il SOC di Swascan ha quindi deciso di analizzare dati riguardanti le vittime di alcune tra le gang più attive quest’, come LockBit 2.0, Conti o Stormous. L’approccio all’analisi comprende l’identificazione dei siti sul Dark web delle diverse gang, l’individuazione delle vittime postate su questi siti, e una clusterizzazione delle informazioni secondo l’area geografica, il settore di appartenenza e il fatturato. L’inizio delL’analisi del primo trimestre delha portato alla luce 544 vittime, superando di circa un centinaio le vittime dell’precedente nello stesso periodo. Il paese più colpito restano gli USA: le vittime situate in questo paese sono ben 38,5%. Altri paesi ...

Gazzetta_it : #Napoli, anno zero: dopo Insigne rischia di perdere Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens - Agenzia_Ansa : Fao: 600 milioni di casi di malattie all'anno per cibo non sicuro. Oggi è la giornata mondiale per la sicurezza deg… - LaStampa : Valerie, l’abito rosso per il ballo di fine anno e lo sfondo della scuola distrutta dai russi - genesdegenes : #Genova '1000 Furti in casa in un anno, 500 arresti e denunce' - EugenioCardi : RT @LaStampa: Valerie, l’abito rosso per il ballo di fine anno e lo sfondo della scuola distrutta dai russi -