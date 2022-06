“Una Dea senza tempo” | dodici scrittori per dodici nerazzurri che hanno fatto la storia

(Di lunedì 6 giugno 2022) Bergamo. Marcello Lippi l’ha definita la “fidanzata d’Italia”. L’Atalanta. Ma provate a chiedere agli innamorati della Dea (l’Atalanta, appunto: secondo un’indagine di Calcioefinanza pare siano 350mila i suoi tifosi) qual è la loro formazione nerazzurra ideale. Bene, vi diranno che è quasi impossibile snocciolarvi una sola formazione, che sia quella vincitrice della Coppa Italia 1963 (Pizzaballa, Pesenti, Nodari…) o della semifinale col Malines (Piotti, Bonacina, Gentile…) o quella del ritorno in A nel 1984 (Benevelli, Osti, Gentile…). Per non parlare dell’Atalanta di Vavassori, o quella europea dei tanti record di Gasperini, che pure meriterebbe unaa parte. Dunque, missione impossibile? Anche no, se due appassionatidalla memoria lunga, Gino Cervi e Pier Carlo Capozzi,voluto dribblare punteggi, record, ...

Advertising

BuaFabrizio : @MasinoSusy Sembri una dea velata che classe brava cara.... ???? - AboutFancy : Ma perché in questo cazzo di fandom dovete decidere voi chi può dire cosa e quando? Fulvia era una dea dell'olimpo… - mesachugoij : alla fine la prima giornata del Primavera Sound è andata al top: Jamila Wood mia nuova dea, cantami tutto il soul p… - adoravalentine : RT @Goddessveron_96: Una vera Dea per dei veri schiavi. findom paypigs humanatm moneyslave moneymistress cashcow - SW_e_Zimmer : Sophia Di Martino una dea #MTVAwards -

Il Lametino

La 'della Democrazia', la statua eretta dagli studenti in piazza Tienanmen e riprodotta all'Università Cinese di Hong Kong, è stata invece spostata inlocalità segreta. Sempre alla Hong Kong ...Comunque, dal 24 febbraio ha inizioguerra di legittima difesa e la legittima difesa si appoggia sulla soluzione militare. Sulla tecnologia che magnetizza i giornali, le televisioni: elicotteri ... Segni particolari… lui fascinoso lei una dea Mentre in poche e pochi in confronto per la Heard. Chi ha pensato che lei aveva subito violenza ha seguito l’impeccabile difesa dei due avvocati da sempre in questi processi si opta per una donna e un ...Irina Shayk è una perfetta sirena nel servizio fotografico per l'ultima collezione di Jean Paul Gaultier. La modella incanta sui social ...