Ultime Notizie Roma del 06-06-2022 ore 09:10 (Di lunedì 6 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno degli Esteri in apertura i russi contro il lavoro Il 70% di severodonetsk ma nel giro di due giorni sono stati respinti ora la città divisa a metà preoccupati hanno perso un numero enorme di personale 8 russi sono stati fatti prigionieri ha detto ieri il governatore di lugansk la polizia Ucraina ha condiviso un video che mostra le conseguenze dei paramenti rossi nella regione per la distribuzione degli aiuti umanitari è stata Rasa al suolo per cercare di riconquistare i territori del donbass in mano ai russi il consigliere del Ministro degli Interni ucraino ritiene che le forze di Kiev dovrebbero entrare nel territorio Russo e le forze armate di Mosca hanno distrutto blindati forniti da paesi dell'Europa orientale al Ucraina nel corso di Raid aerei che ...

