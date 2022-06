Ucraina, Lavrov: "Piu' le armi a Kiev saranno a lungo raggio, piu' avanzeremo" (Di lunedì 6 giugno 2022) "La Russia e' pronta a colpire territori ucraini piu' lontani dai propri confini quanto piu' potente sara' la portata delle nuove armi che Kiev ricevera' dall'Occidente". Lo ha detto il ministro degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) "La Russia e' pronta a colpire territori ucraini piu' lontani dai propri confini quanto piu' potente sara' la portata delle nuovechericevera' dall'Occidente". Lo ha detto il ministro degli ...

Advertising

fattoquotidiano : Dopo Kiev bombe anche su su Kharkiv. Mosca: “L’Ue vuole la pace? Basta con armi e sanzioni”. Cieli chiusi, Lavrov a… - EnricoLetta : No, Ministro #Lavrov, la Francia non invaderebbe il Belgio e l’Italia non occuperebbe il Ticino, uccidendone soldat… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I La fornitura Usa dei lanciarazzi multipli MLRS a Kiev rischierebbe di provocare un allargamento del confl… - TerroneDoc : RT @strange_days_82: Scontro tra Giletti e Maria Zakharova (Portavoce di Lavrov). #NonelArena #Giletti #Zakharova #Putin #Zelensky #Ucraina… - Marcogayamarco : RT @CCKKI: #Zakharova: 'Avete scoperto che c'è la guerra in Ucraina dal febbraio 2022, ma dove siete stati in 8 anni? 13.000 persone sono s… -