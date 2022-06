Tottenham, primi contatti per Lukaku (Di lunedì 6 giugno 2022) Romelu Lukaku, dopo un anno pieno di difficoltà al Chelsea, è pronto a lasciare i Blues. Su di lui, oltre all'Inter, ha messo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Romelu, dopo un anno pieno di difficoltà al Chelsea, è pronto a lasciare i Blues. Su di lui, oltre all'Inter, ha messo...

Advertising

calciomercatopp : Tottenham, primi contatti per Lukaku - interistavero10 : Bastoni andrà al Tottenham al 90%, non è pessimismo ma la realtà Io non so chi abbia preso questa decisione, se Ma… - Gabry_Interista : Al Tottenham e i primi anni al Real giocatore che mi faceva letteralmente impazzire - Ridvanismo : Hazard fortissimo ma il Bale del Tottenham e dei primi anni a Madrid era irreale. -