Advertising

fanpage : Milan Skriniar è stato costretto a lasciare il campo nella sfida tra la sua Slovacchia e il Kazakistan. La sua reaz… - infoitsport : Skriniar distrutto in panchina dopo l’infortunio: le immagini spaventano l’Inter - sportli26181512 : Skriniar, le immagini del ko agitano l’Inter. Ma la prima diagnosi...: Skriniar, le immagini del ko agitano l’Inter… - MGiangaspero : ???? #Inter #Skriniar passa subito la paura. Le immagini dell’infortunio avuto dal difensore in #Slovacchia… - ML_4fun : RT @UraganoNA: Dicono #Skriniar sia uscito dopo un bruttissimo infortunio.. Ho trovato queste immagini -

Ciò che è certo è cheè uscito dal campo molto dolorante e si è poi accasciato in panchina con le mani sul volto. Tuttavia i primi accertamenti sono rassicuranti: il difensore slovacco ha ...A preoccupare, a parte la dinamica del movimento, sono pure ledello stessoche dopo essersi seduto in panchina si è messo le mani al volto, davvero sofferente. Ovviamente nelle ...Brutto infortunio al ginocchio per il difensore nerazzurro, costretto a lasciare il campo prima della fine del primo tempo durante la partita valida per la Nations League ...C'è tanta apprensione in casa Inter per un brutto infortunio occorso ad un titolare in Nazionale. Inzaghi spera non sia nulla di grave ...