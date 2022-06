Sangue e urla allo zoo: la guida infastidisce un leone, lui gli stacca il dito a morsi (Video) (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu — In uno zoo giamaicano una guida turistica non troppo intelligente ha imparato suo malgrado che non è mai bene infastidire un leone in gabbia: ora ha un dito di meno. «Pensavamo fosse uno scherzo, ora siamo sotto choc», raccontano i turisti testimoni dell’episodio, che hanno diffuso in rete il Video dell’attacco. I fatti sono avvenuti in pochi istanti nel corso di una visita al Jamaica Zoo, situato a Lacovia, nel distretto di Burton, Giamaica. Stuzzica il leone e perde un dito La vittima della spiacevole mutilazione stava accompagnando un gruppetto di visitatori all’interno dello zoo quando a un certo punto si è trovato di fronte alla gabbia del leone. Due leoni africani, per la precisione, visibilmente innervositi dalla prigionia e dalla presenza dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu — In uno zoo giamaicano unaturistica non troppo intelligente ha imparato suo malgrado che non è mai bene infastidire unin gabbia: ora ha undi meno. «Pensavamo fosse uno scherzo, ora siamo sotto choc», raccontano i turisti testimoni dell’episodio, che hanno diffuso in rete ildell’attacco. I fatti sono avvenuti in pochi istanti nel corso di una visita al Jamaica Zoo, situato a Lacovia, nel distretto di Burton, Giamaica. Stuzzica ile perde unLa vittima della spiacevole mutilazione stava accompagnando un gruppetto di visitatori all’interno dello zoo quando a un certo punto si è trovato di fronte alla gabbia del. Due leoni africani, per la precisione, visibilmente innervositi dalla prigionia e dalla presenza dei ...

Advertising

PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Bologna. È stata picchiata e poi accoltellata più volte in casa. Le sue urla… - giuslillo : @nytimes Sabato, Philadelphia, notte di ieri, un sacco di gente per strada,nei bar e ristorantini, il solito entusi… - AndreaSALIERI1 : RT @salieri_andrea: Nei boschi scuri la quiete Alberi alti e austeri. Un tempo grandinavano pallottole migliaia di proiettili roventi segav… - peppe_v88 : Idem. Non sapevo dove fossero i miei amici, i cellulari non funzionavano, gente che improvvisamente passava dal cam… - Paolikkio : RT @salieri_andrea: Nei boschi scuri la quiete Alberi alti e austeri. Un tempo grandinavano pallottole migliaia di proiettili roventi segav… -