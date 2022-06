Paolo Bonolis, delusione cocente: l’ha appena saputo! (Di lunedì 6 giugno 2022) Brutta notizia per la carriera di Paolo Bonolis. I suoi risultati televisivi non sono idilliaci, anzi, è arrivata un’altra mazzata inaspettata Se c’è un protagonista della televisione italiana che fa sempre sorridere grazie alla sua ironia ed al sarcasmo che lo ha reso celebre, questi è Paolo Bonolis. Il conduttore romano, uno dei più esperti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Brutta notizia per la carriera di. I suoi risultati televisivi non sono idilliaci, anzi, è arrivata un’altra mazzata inaspettata Se c’è un protagonista della televisione italiana che fa sempre sorridere grazie alla sua ironia ed al sarcasmo che lo ha reso celebre, questi è. Il conduttore romano, uno dei più esperti L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

tommyboomer3 : Quale figura rappresenterebbe al meglio l’Italia se non un ibrido tra Gerry scotti,Paolo Bonolis e Ezio Greggio - infoitcultura : Paolo Bonolis rimane senza parole, ad Avanti un altro arriva… - infoitcultura : Avanti un altro, Paolo Bonolis caccia via Lo Iettatore: il motivo lascia tutti a bocca aperta - infoitcultura : Avanti un altro, che gaffe di Paolo Bonolis: 'Sotto hai il coso'. Il pubblico senza parole - infoitcultura : Avanti un altro, Paolo Bonolis scherzo in diretta Luca Laurenti: 'Ci sei caduto' -