Otto missili da Usa-Seul in risposta ai lanci della Corea Nord. La Cina invita alla calma (Di lunedì 6 giugno 2022) Stati Uniti e Corea del Sud hanno lanciato Otto missili in risposta agli altrettanti sparati dalla Corea del Nord nel mar del Giappone. "Il nostro governo reagirà con fermezza e severità a qualsiasi...

