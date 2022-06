Omicron | la sottovariante BA 5 piu' contagiosa delle sue sorelle

(Di lunedì 6 giugno 2022) Annunciata in Sudafrica e arrivata in sordina in Europa, laBA.5 dellapotrebbe diventare una sorvegliata speciale: e' alla sua presenza che si lega l'aumento repentino dei casi ...

Agenzia_Ansa : La sottovariante BA.5 è più trasmissibile rispetto alle altre sottovarianti di Omicron a causa di almeno due mutazi… - misiagentiles : #COVID19, la sottovariante #BA5 più contagiosa delle altre #Omicron. Broccolo, si spiega così l'aumento dei casi in… - sandra06464030 : RT @ASampierdarena: Francesco Broccolo su BA.5 – maggiore trasmissibilità e maggiore virulenza / presenza di mutazione L452R, elusione da a… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: La sottovariante BA.5 è più trasmissibile rispetto alle altre sottovarianti di Omicron a causa di almeno due mutazioni. I… - NewSicilia : La sottovariante Omicron BA.5 è più trasmissibile rispetto alle altre a causa di almeno due mutazioni che le permet… -

