“Non è un leader”: l’attacco mette timore all’Inter sul mercato (Di lunedì 6 giugno 2022) In casa Inter si lavora al calciomercato in entrata. Marotta è al lavoro sondando i nomi più appetibili nel mercato degli svincolati. In queste prime fasi di calciomercato l’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa. Il club nerazzurro deve riuscire, rispettando i parametri economici, a mantenere una rosa più che competitiva. Marotta valuta diversi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 giugno 2022) In casa Inter si lavora al calcioin entrata. Marotta è al lavoro sondando i nomi più appetibili neldegli svincolati. In queste prime fasi di calciol’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa. Il club nerazzurro deve riuscire, rispettando i parametri economici, a mantenere una rosa più che competitiva. Marotta valuta diversi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : Lette integralmente e contestualizzate allo sviluppo dell'intervista - le parole di #DeLigt - mi pare che il difen… - Agenzia_Ansa : 'Il copione delle elezioni 2023 non è già scritto ma noi siamo pronti con +Europa ad andare al voto e poi chiedere… - RaiNews : Davide #Casaleggio e Enrica Sabatini dell'associazione #Rousseau confermano per la prima volta a @reportrai3 un inc… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Che farebbero i leader della Ue senza Orban? La verità è che, se non ci fosse, bisognetebbe inventarlo. È lui che togl… - iosonofil : E se '#Ilmostro', invece di #Renzi lo avesse scritto Mario Rossi ? Ne ho parlato qui ???? -