Myrta Merlino difende la sua reazione al malore di Giletti: “C’è chi ha detto fosse una manfrina” | VIDEO (Di lunedì 6 giugno 2022) “È stato un incontro inquietante quello fatto ieri sera”: Myrta Merlino torna sull’intervista a Non è l’Arena andata in onda ieri sera con la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “È del tutto inutile cercare di capire gli altri con personaggi come quello – aggiunge la giornalista de L’Aria che Tira – La quantità di stupidaggini che mi ha travolta ieri sera è stata troppo”. Poi un commento su quanto accaduto al conduttore Massimo Giletti: “In tutto questo volevo dirti che lui ha avuto ieri sera un piccolo malore. Io mi sono molto molto preoccupata, ho avuto paura perché sono amica di Massimo da una vita. Anche tutte le ironie sui social le trovo di cattivo gusto. C’è chi ha detto che fosse tutta una manfrina, ma credo che la mia faccia dicesse ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) “È stato un incontro inquietante quello fatto ieri sera”:torna sull’intervista a Non è l’Arena andata in onda ieri sera con la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “È del tutto inutile cercare di capire gli altri con personaggi come quello – aggiunge la giornalista de L’Aria che Tira – La quantità di stupidaggini che mi ha travolta ieri sera è stata troppo”. Poi un commento su quanto accaduto al conduttore Massimo: “In tutto questo volevo dirti che lui ha avuto ieri sera un piccolo. Io mi sono molto molto preoccupata, ho avuto paura perché sono amica di Massimo da una vita. Anche tutte le ironie sui social le trovo di cattivo gusto. C’è chi hachetutta una, ma credo che la mia faccia dicesse ...

Advertising

aldotorchiaro : Sallusti magistrale che stronca Giletti, già sbeffeggiato dall'ingombrante ospite russa, e abbandona lo studio. Il… - Davide : Myrta Merlino che si ritaglia un momento durante l’Apocalisse per puntualizzare che lei invece è lì senza compenso… - nemiroski : RT @Emanule94671372: Myrta Merlino al gionalista russo: “ noi non ci sentiamo moralmente superiori a voi “ Forse tu no cata Myrta ma io si… - summo_t : RT @mrctrdsh: #La7 ha, immagino, inviato d’urgenza Myrta Merlino per riparare i cocci. Orrore puro. - s_mendolia : RT @VivoLibera: Myrta Merlino ed Emanuele Fiano in TV: 'Nelle nostre democrazie occidentali i giornalisti non finiscono in galera' PARLATE… -