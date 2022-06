Musetti-Basilashvili | ATP Stoccarda 2022 | orario | programma | tv | streaming

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo la sconfitta in cinque set con Stefanos Tsitsipas al Roland Garros e la bella vittoria al Challenger di Forlì torna in campo in chiave ATP Lorenzo. L’azzurro debutta nella stagione dell’erba: domani primo assaggio di verde in Germania, nel torneo di. Nel primo turno teutonico il classe 2002 se la vedrà contro un avversario di qualità: il georgiano Nikoloz Basilašvili, testa di serie numero cinque del tabellone. Andiamo a scoprire ile come seguire in TV la sfida.ATPMartedì 7 giugno Quarto match dalle ore 11.00 Lorenzo-Nikoloz Basilašvili Diretta TV su Sky Sport Uno (201 di Sky), Sky Sport Tennis (205 di Sky) e Sky Super Tennis (212 di Sky), livesu ...

Advertising

Fabius40884986 : Divertiamoci con qualche dritta tennistica Oggi c è una quota pazzarella che ha catturato la mia attenzione Pairet… - zazoomblog : Musetti-Basilashvili in tv: data orario canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2022 - #Musetti-Basilashvili… - MercRF : RT @lorenzofares: 1T degli italiani al torneo #ATP 250 di Stoccarda ???? #Berrettini ???? (2) bye al 2T J.Sousa ???? o un qualificato #Sonego… - Luca80093108 : RT @lorenzofares: 1T degli italiani al torneo #ATP 250 di Stoccarda ???? #Berrettini ???? (2) bye al 2T J.Sousa ???? o un qualificato #Sonego… - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini n.2 del seeding a Stoccarda. Affronterà all'esordio una tra Sousa e un qualificato. Possibile quarto con Son… -

PROGRAMMA COMPLETO (INIZIO ALLE ORE 11:00) CENTER COURT Cressy vs (Q) Stricker A seguire: Murray vs (Q) O'Connell A seguire: Lehecka vs Kyrgios A seguire:vs (5)COURT 1 (INIZIO ...Il vincente ditroverà agli ottavi di finale uno tra il ceco Lehecka o l'australiano Kyrgios. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in ...Dopo la sconfitta in cinque set con Stefanos Tsitsipas al Roland Garros e la bella vittoria al Challenger di Forlì torna in campo in chiave ATP Lorenzo Musetti. L’azzurro debutta nella stagione ...ROMA - Archiviata la vittoria al Challenger di Forlì, Lorenzo Musetti torna nel circuito maggiore per l'esordio stagionale su erba all'ATP di ...