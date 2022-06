La lista di influencer filoputiniani? "Non l'ha stilata il Copasir", dice il presidente Urso (Di lunedì 6 giugno 2022) 'Leggo sconcertato di attività del Copasir che non rispondono a verità. Il Comitato a cui mi onoro di appartenere non ha avuto, non ha visto né tantomeno redatto liste di nomi di influencer e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 giugno 2022) 'Leggo sconcertato di attività delche non rispondono a verità. Il Comitato a cui mi onoro di appartenere non ha avuto, non ha visto né tantomeno redatto liste di nomi die ...

Advertising

alex_orlowski : Ma i vari troll con la Donato e Paragone non denunciano il Copasir per questa ricerca e lista di proscrizione ?… - StatodiFobia : RT @Lantidiplomatic: Oggi il @Corriere ci cita nella sua lista di proscrizione compiendo l'assoluto capolavoro di dare due notizie false in… - infoitinterno : **Ucraina: Volpi (Lega), 'da Copasir nessuna lista influencer e opinionisti filo russi'** - YelyzavetaS : RT @alex_orlowski: Ma i vari troll con la Donato e Paragone non denunciano il Copasir per questa ricerca e lista di proscrizione ? #propaga… - dania1964 : RT @Lantidiplomatic: Oggi il @Corriere ci cita nella sua lista di proscrizione compiendo l'assoluto capolavoro di dare due notizie false in… -