La comunicazione secondo Maria Zakharova (Di lunedì 6 giugno 2022) La modalità comunicativa scelta da Maria Zakharova sarebbe strutturata su due elementi fondamentali, il deprezzamento del proprio interlocutore e la non risposta alle domande. La capacità di inserire una scelta intenzionale nei processi automatici verrebbe utilizzata per il mantenimento del controllo della situazione. Dal momento in cui il pregiudizio automatico si instaura prima ancora che si abbia la consapevolezza, può essere ridimensionato attraverso un atto intenzionale, ed è quello che sarebbe stato effettuato per mezzo della precisa scelta comunicativa trasmessa sia verbalmente che non verbalmente. L'analisi, nel corso dell'intervista, verrebbe infatti posta, dalla portavoce di Lavrov, sul processo di analisi dell'informazione, strategia che le avrebbe consentito di prendere consapevolezza dei propri bias cognitivi, con la cognizione che ...

