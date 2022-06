Inter, due top club sulle tracce di Dumfries. E’ lui il sacrificato di lusso? (Di lunedì 6 giugno 2022) Dumfries piace a Bayern Monaco e Manchester United. L’Inter potrebbe sacrificare l’esterno olandese sul mercato Chiamato a sostituire Hakimi, Dumfries non ha deluso le aspettative. Dopo aver chiuso la stagione con 6 gol e 9 assist, l’esterno olandese ha richiamato la forte attenzione di Bayern Monaco e Manchester United. L’Inter preferirebbe sacrificare lui sul mercato, evitando così di doversi separare da Alessandro Bastoni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022)piace a Bayern Monaco e Manchester United. L’potrebbe sacrificare l’esterno olandese sul mercato Chiamato a sostituire Hakimi,non ha deluso le aspettative. Dopo aver chiuso la stagione con 6 gol e 9 assist, l’esterno olandese ha richiamato la forte attenzione di Bayern Monaco e Manchester United. L’preferirebbe sacrificare lui sul mercato, evitando così di doversi separare da Alessandro Bastoni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

