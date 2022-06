Hunger Games: Ballata dell’usignolo e del serpente, arriva il teaser del film prequel (Di lunedì 6 giugno 2022) Lionsgate ha diffuso in rete il primo teaser trailer di Ballata dell’usignolo e del serpente, il film prequel di Hunger Games. Il film, tratto dal romanzo di Suzanne Collins, vedrà la vita e storia del diciottenne Coriolanus Snow che poi diventerà presidente (e dittatore) di Panem. Il giovane Snow vede una possibilità per un cambio di fortuna quando viene scelto per fare da mentore a Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del Distretto 12, il distretto della protagonista di Hunger Games. Anche per questo film ci sarà Francis Lawrence, il regista dei primi tre film. La sceneggiatura sarà di Suzanne Collins con Michael Arndt (Little Miss Sunshine, Catching Fire) e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Lionsgate ha diffuso in rete il primotrailer die del, ildi. Il, tratto dal romanzo di Suzanne Collins, vedrà la vita e storia del diciottenne Coriolanus Snow che poi diventerà presidente (e dittatore) di Panem. Il giovane Snow vede una possibilità per un cambio di fortuna quando viene scelto per fare da mentore a Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del Distretto 12, il distretto della protagonista di. Anche per questoci sarà Francis Lawrence, il regista dei primi tre. La sceneggiatura sarà di Suzanne Collins con Michael Arndt (Little Miss Sunshine, Catching Fire) e ...

