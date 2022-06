Ascolti tv | Mina Settembre fa un altro miracolo | Non è l’Arena al 7%

(Di lunedì 6 giugno 2022) Serena Rossi è una garanzia per Rai 1. Quest’anno ( e nel 2021) l’attrice ha regalato davvero grandi soddisfazioni alla rete grazie a due delle serie di cui è stata protagonista. Media di oltre 5 milioni di spettatori per( che è tornata in replica dalla passata settimana nella prima serata di Rai 1), oltre 6 milioni di spettatori per La sposa, tra le fiction più viste del 2022 sulla rete. E continua ancora a stupire: le repliche di, crescono inrispetto a domenica scorsa e il 5 giugno 2022 regalano una vittoria facile facile alla rete ammiraglia Rai. Con quasi 3 milioni di spettatori, la fictionvince la serata battendo Canale 5 che propone Avanti unpure di sera. Grande attesa questa mattina ...

