Zverev, il post dopo l’infortunio: come sta (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dalle prime visite mediche sembra che mi sia lacerato diversi legamenti laterali del piede destro”. Lo scrive su Instagram Alexander Zverev, dopo il brutto infortunio durante la semifinale al Roland Garros contro Rafael Nadal. “Lunedì volerò in Germania per fare ulteriori esami e per determinare il modo migliore e più veloce per recuperare – scrive ancora – Voglio ringraziare tutti in tutto il mondo per i messaggi gentili che ho ricevuto da ieri (sabato, ndr)”. “Il vostro supporto significa molto per me in questo momento. Cercherò di tenervi aggiornati il più possibile sugli ulteriori sviluppi. Alla prossima, Roland Garros”, conclude il tennista. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dalle prime visite mediche sembra che mi sia lacerato diversi legamenti laterali del piede destro”. Lo scrive su Instagram Alexanderil brutto infortunio durante la semifinale al Roland Garros contro Rafael Nadal. “Lunedì volerò in Germania per fare ulteriori esami e per determinare il modo migliore e più veloce per recuperare – scrive ancora – Voglio ringraziare tutti in tutto il mondo per i messaggi gentili che ho ricevuto da ieri (sabato, ndr)”. “Il vostro supporto significa molto per me in questo momento. Cercherò di tenervi aggiornati il più possibile sugli ulteriori sviluppi. Alla prossima, Roland Garros”, conclude il tennista. Funweek.

Advertising

fisco24_info : Zverev, il post dopo l'infortunio: come sta: (Adnkronos) - Il tennista su Instagram: 'Mi sono lacerato diversi lega… - TV7Benevento : Zverev, il post dopo l'infortunio: come sta - - LorenzoAndreol4 : In un post pubblicato qualche ora fa sul suo profilo Instagram, #Zverev parla di interessamento dei legamenti - livetennisit : Alexander Zverev: “Sembra che l’infortunio sia molto grave” - penelopeblondie : Post di #Zverev che parla di “very serious injury”. Che cazz, mi spiace davvero tanto. #RolandGarros -