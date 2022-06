Soleil Sorge travolge Manuel Bortuzzo, la frecciata non passa inosservata (Di domenica 5 giugno 2022) . A due mesi dalla fine del GF Vip 7 è arrivata la vendetta Se è vero che la vendetta deve essere consumata fredda, Soleil Sorge sa sempre come fare. Seguendo quel proverbio cinese, si siede in riva al fiume e aspetta di vedere passare il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 5 giugno 2022) . A due mesi dalla fine del GF Vip 7 è arrivata la vendetta Se è vero che la vendetta deve essere consumata fredda,sa sempre come fare. Seguendo quel proverbio cinese, si siede in riva al fiume e aspetta di vederere il L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Gianni13_Gian : RT @ssofiagostinii7: bastard era of soleil anastasia sorge is coming lei è così on fire la amo #solearmy - tinurika : @IsaeChia Soleil Sorge ottimo ... ?? - FedericaMontu6 : RT @ssofiagostinii7: bastard era of soleil anastasia sorge is coming lei è così on fire la amo #solearmy - Ninomauger : RT @teamsoleilsorge: Oggi abbiamo e possiamo ancora notare, che la nostra Soleil Anastasia Sorge si trova nella fase “asfalto fresco” NOI… - teamsoleilsorge : Oggi abbiamo e possiamo ancora notare, che la nostra Soleil Anastasia Sorge si trova nella fase “asfalto fresco”… -