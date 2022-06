Nino D’Angelo | la tragedia in queste ore | “Buon viaggio”

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 5 giugno 2022) Il celebre cantautore italiano ha dato l’addio ad una persona scomparsa tragicamente inore. Ecco il suo toccante messaggio La recente scomparsa di un personaggio famoso ha scosso fortemente le tante persone che, nel corso della sua carriera, hanno avuto modo di conoscerlo. Si tratta di un attore italiano, nato a Roma cinquantacinque anni fa, il quale è venuto a mancare in circostanze ancora da chiarire in maniera precisa.(Websource)Il lutto ha destato una grande tristezza anche nel cuore dei suoi tanti fans, i quali ne apprezzavano in particolar modo la simpatia e la sua bravura nell’ambito della recitazione. Ha partecipato a diversi film, alcuni dei quali di grande successo. In uno di questi ha lavorato anche al fianco di, motivo per cui ...