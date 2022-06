(Di domenica 5 giugno 2022) L’avventura dialla Roma si è conclusa. Il calciatore ha comunicato nei giorni scorsi al club che non accetterà il rinnovo con i giallorossi nonostante il rilancio di Tiago Pinto delle ultime ore. L’armeno potrà dunque firmare conda parametro zero. Il club giallorosso aveva messo sul piatto 4,2 milioni di euro l’anno tra L'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Mkhitaryan verso l’Inter: l’impatto a bilancio per i nerazzurri - CalcioFinanza : Mkhitaryan verso l’Inter: l’impatto a bilancio per i nerazzurri - Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: Un po’ di mercato La #Lazio ha preso #MarcosAntonio,classe 2000 dello Shakhtar,può prendere il posto di Leiva - #Origi pa… - Torrenapoli1 : Un po’ di mercato La #Lazio ha preso #MarcosAntonio,classe 2000 dello Shakhtar,può prendere il posto di Leiva -… - infoitsport : Il mercato delle altre: Nicola resta alla Salernitana, Mkhitaryan verso l'Inter -

... con una conclusione all'angolino che ha spianato la strada ai suoila vittoria. Fino a quel ... anche perché non ci sarà per queste partite di Nations League la stella, che ...... questo aspetto c'è sempre stato, ma a vedere il club sulla strada giustaun ritorno ai ... Leggi anche - Roma,vicino all'InterQueste le parole di Claudio Ranieri, ex tecnico di Roma, Inter e Leicester, alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato della serie A ma anche della Conference League. Gran giocatore. Per la Roma è una ...L'Inter parte in quarta in questa sessione estiva di calciomercato e si prepara a tre ufficialità di tre colpi diversi ...