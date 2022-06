“Mi stava antipatico” | Alessandro Iannoni lo attacca senza pietà | adesso può svelare il retroscena segreto

Leggi su direttanews

(Di domenica 5 giugno 2022) L’ex gieffinoesce allo scoperto e asfalta un altro naufrago che non riusciva a sopportare per i suoi modi fin troppo autoritari.sull’Isola dei Famosi – Screenshot InstagramDopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi per gli impegni universitari,sta svelando alcunisull’esperienza vissuta in Honduras. Il più recente riguarda l’antipatia nutrita nei confronti di un altro naufrago. Nel reality show condotto da Ilary Blasi,si è distinto per gentilezza e ragionevolezza, regalando al pubblico televisivo siparietti gustosi ogni qual volta si scontrava con sua madre Carmen Di Pietro. Durante la garaha cercato di andare d’accordo con tutti. Ma c’era ...