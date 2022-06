LIVE Classica di Bruxelles 2022 in DIRETTA: fuga con 2’00” di vantaggio a 45km dal traguardo! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:20 40 chilometri al traguardo! 16:17 La fuga adesso ha 2’00” di vantaggio sul primo gruppo inseguitore e 2’30” sul plotone. 16:14 Caduta per il tedesco Kim Heiduk, veramente tante cadute quest’oggi. 16:12 Un gruppo di atleti ha preso dei metri di margine sul plotone: Florian Vermeersch, Wellens, Allegaert, Zingle, Sheffield, Turner, Matthews e Gianni Vermeersch. 16:10 Dopo aver scollinato il Kapelmuur il vantaggio del gruppo di testa è sceso a 2’20”. 16:08 Vi ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Van Der Hoorn, Wallays, Welten, Bayer, Laurence, Livyns, De Wilde, Herregodts, Willems, Marchand. 16:06 Sono due i ciclisti lanciati all’inseguimento dei battistrada: Wellens e Sheffield. 16:04 Che azione di Sheffield, lo statunitense ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:20 40 chilometri al16:17 Laadesso ha” disul primo gruppo inseguitore e 2’30” sul plotone. 16:14 Caduta per il tedesco Kim Heiduk, veramente tante cadute quest’oggi. 16:12 Un gruppo di atleti ha preso dei metri di margine sul plotone: Florian Vermeersch, Wellens, Allegaert, Zingle, Sheffield, Turner, Matthews e Gianni Vermeersch. 16:10 Dopo aver scollinato il Kapelmuur ildel gruppo di testa è sceso a 2’20”. 16:08 Vi ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Van Der Hoorn, Wallays, Welten, Bayer, Laurence, Livyns, De Wilde, Herregodts, Willems, Marchand. 16:06 Sono due i ciclisti lanciati all’inseguimento dei battistrada: Wellens e Sheffield. 16:04 Che azione di Sheffield, lo statunitense ...

