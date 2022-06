Libano, in fuga dalla carestia (Di domenica 5 giugno 2022) Nella valle della Bekaa i libanesi allo stremo per il ricatto del grano vivono in competizione con i rifugiati siriani. «Siamo in ginocchio» Leggi su lastampa (Di domenica 5 giugno 2022) Nella valle della Bekaa i libanesi allo stremo per il ricatto del grano vivono in competizione con i rifugiati siriani. «Siamo in ginocchio»

Advertising

serenel14278447 : ?? Facciamo qualcosa per questa povera gente,bon aiutiamo solo l'Ucraina!Libano, in fuga dalla carestia - zazoomblog : Libano in fuga dalla carestia - #Libano #dalla #carestia - zazoomblog : Libano in fuga dalla carestia - #Libano #dalla #carestia - Piergiulio58 : Libano, in fuga dalla carestia. Nella valle della Bekaa i libanesi allo stremo per il ricatto del grano vivono in c… -