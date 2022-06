Irsina: auto con cinque ragazzi a bordo in un dirupo, un morto Incidente stamattina: due feriti gravi (Di domenica 5 giugno 2022) Erano a bordo dell’auto per andare a trascorrere la mattinata in piscina. All’altezza di uno svincolo della Bradanica, strada statale 96, in territorio di Irsina, la vettura è finita fuori strada per cause da dettagliare ed è precipitata in un dirupo. Dei cinque occupanti, tutti in età fra 17 e 18 anni, uno è morto e due sono stati ricoverati in codice rosso, uno nell’ospedale di Potenza ed uno in quello di Matera. L'articolo Irsina: auto con cinque ragazzi a bordo in un dirupo, un morto <small class="subtitle">Incidente stamattina: due feriti ... Leggi su noinotizie (Di domenica 5 giugno 2022) Erano adell’per andare a trascorrere la mattinata in piscina. All’altezza di uno svincolo della Bradanica, strada statale 96, in territorio di, la vettura è finita fuori strada per cause da dettagliare ed è precipitata in un. Deioccupanti, tutti in età fra 17 e 18 anni, uno èe due sono stati ricoverati in codice rosso, uno nell’ospedale di Potenza ed uno in quello di Matera. L'articoloconin un, un : due...

