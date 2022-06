In ‘fuga’ dai Carabinieri con l’auto dei genitori: 15enne scappa dopo l’incidente e finisce in spiaggia (Di domenica 5 giugno 2022) Notte movimentata quella appena trascorsa sull’asse Roma Ladispoli con protagonista un ragazzino di soli 15 anni. Il giovane prima si è messo alla guida dell’auto dei suoi genitori, poi è rimasto coinvolto in un incidente stradale e infine, per cercare di seminare i Carabinieri che si erano messi sulle sue tracce nel frattempo, è finito con la macchina in spiaggia a Passoscuro. Incidente a 15 anni con l’auto dei genitori Il ragazzino era partito da Roma intenzionato a raggiungere il litorale di Ladispoli. Giunto in zona però ha avuto un incidente ma anziché fermarsi ha pensato bene di fuggire via, evidentemente spaventato dalle possibili conseguenze in cui sarebbe potuto incorrere. L’altro automobilista coinvolto tuttavia, dopo aver ingranato nuovamente la marcia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) Notte movimentata quella appena trascorsa sull’asse Roma Ladispoli con protagonista un ragazzino di soli 15 anni. Il giovane prima si è messo alla guida deldei suoi, poi è rimasto coinvolto in un incidente stradale e infine, per cercare di seminare iche si erano messi sulle sue tracce nel frattempo, è finito con la macchina ina Passoscuro. Incidente a 15 anni condeiIl ragazzino era partito da Roma intenzionato a raggiungere il litorale di Ladispoli. Giunto in zona però ha avuto un incidente ma anziché fermarsi ha pensato bene di fuggire via, evidentemente spaventato dalle possibili conseguenze in cui sarebbe potuto incorrere. L’altro automobilista coinvolto tuttavia,aver ingranato nuovamente la marcia ...

