Cadavere trovato in un sacco a Scisciano: corpo non ancora identificato (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è stato ancora identificato il corpo di un uomo ritrovato all’interno di un sacco di plastica in un fondo agricolo in via Molino a Scisciano, in provincia di Napoli. Il Cadavere, in parziale stato di decomposizione, è stato trasportato al Secondo Policlinico di Napoli in attesa della autopsia. Sono in corso indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna volte a identificare il corpo e a comprendere quanto accaduto. Sul posto, subito dopo il ritrovamento, si è recato il Pm di turno della Procura di Nola. Dai primissimi accertamenti esterni effettuati dal medico legale pare non ci siano segni di lesione ma comunque il fatto che il Cadavere sia stato collocato all’interno di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è statoildi un uomo riall’interno di undi plastica in un fondo agricolo in via Molino a, in provincia di Napoli. Il, in parziale stato di decomposizione, è stato trasportato al Secondo Policlinico di Napoli in attesa della autopsia. Sono in corso indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna volte a identificare ile a comprendere quanto accaduto. Sul posto, subito dopo il ritrovamento, si è recato il Pm di turno della Procura di Nola. Dai primissimi accertamenti esterni effettuati dal medico legale pare non ci siano segni di lesione ma comunque il fatto che ilsia stato collocato all’interno di ...

