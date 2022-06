Advertising

Inews24

Sa suonare il sassofono e si esercita per migliorare ogni giorno e attirarele ... mentre nella scena della sagra risuonano Ale Romina ( Ci sarà , interpretata da una coppia di sosia ...... e coloro che invece esultavano, visto cheveniva riconosciuta una canzone dal testo ... Qualche anno fa non era così: ci andavi o perché dovevi rilanciare o perché eri Al. Dall'anno ... Al Bano, finalmente è pace fatta Il video del compleanno non mente - VIDEO In occasione del compleanno di Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, la famiglia si è riunita per festeggiare. Ma un fatto avrebbe potuto turbare la serenità dell'evento.Romina Power si è raccontata senza filtri, ospite a “Oggi è un altro giorno”: tra carriera e vita privata, si è lasciata andare ad una lunga confessione.